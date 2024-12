''Edoardo ha contattato pochi minuti fa la società e da lui stesso è stata informata che sta bene e che dovrà proseguire il percorso post operatorio prima di essere dimesso dall'ospedale nei prossimi giorni''.

La Fiorentina ha reso pubbliche le condizioni di salute di Bove in seguito all'intervento chirurgico, confermando che l'impianto del defibrillatore sottocutaneo rimovibile è stato eseguito con successo.

Il calciatore 22enne della Fiorentina si era sentito male in campo durante la partita con l'Inter, domenica 1° dicembre, accusando un malore al 17° minuto del primo tempo del match, e accasciandosi al suolo durante un check del Var dopo uno scontro al torace con Dumfries.

I compagni hanno prestato immediatamente soccorso al centrocampista e Danilo Cataldi ha eseguito la manovra di spostamento della lingua per evitare il blocco delle vie aeree. Dopo circa 4 minuti, Bove è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a vari accertamenti e poi in sedazione farmacologica. Esclusi da subito danni acuti.