Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina che ieri, domenica 1° dicembre si è sentito male in campo durante la partita con l'Inter, ha trascorso bene la notte e, secondo quanto riportato da Ansa, è stato estubato, è sveglio e risponde alle domande.

Il centrocampista 22enne ha accusato un malore al 17° minuto del primo tempo del match, il clima di festa si è trasformato immediatamente in disperazione e la partita è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi. Bove si è accasciato al suolo durante un check del Var dopo uno scontro al torace con Dumfries, si era tolto la maglia e pare abbia fatto cenno alla propria panchina di avere qualche capogiro.

I compagni hanno prestato immediatamente soccorso al centrocampista e Danilo Cataldi ha eseguito la manovra di spostamento della lingua per evitare il blocco delle vie aeree. Dopo circa 4 minuti, Bove è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a vari accertamenti e poi in sedazione farmacologica, come spiegato dalla Fiorentina attraverso una nota congiunta con la stessa azienda ospedaliera. ''Il calciatore è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico, presso il pronto soccorso, e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardioresporatorio. Bove verrà rivalutato nelle prossime 24 ore''.