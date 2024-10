E’ gol o non gol?Per evitare ulteriori sbagli e polemiche, la Lega Serie A ha deciso di adottare il cosiddetto “occhio di falco”, un sistema che si fonda sul posizionamento di una telecamera sulla linea di porta. La decisione è stata ufficializzata dal presidente della Lega Serie A Maurizio Beretta.

“L'occhio di falco sarà operativo dalla finale di coppa Italia di quest'anno”, ha spiegato Beretta, ribadendo che la sfida fra Juventus e Lazio in programma il 7 giugno sarà anticipata al 20 maggio nel caso in cui i bianconeri raggiungessero la finale di Champions League. “Nell'ultima assemblea c'è stata una scrematura e l'analisi delle offerte, e oggi abbiamo deciso di finalizzare l'accordo con la società Hawk Eye, che sarà formalizzato nei prossimi giorni. L'occhio di falco è la stessa tecnologia già utilizzata dalla Premier, che dal prossimo anno sarà adottata dalla Bundesliga. Prevede il posizionamento di una serie di telecamere per indagare la linea di porta”.

Foto tratta da corrieredello sport.it