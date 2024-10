Se nel 2016, 1,6 miliardi di utenti in tutto il mondo hanno fatto acquisti online per quasi 2 trilioni di dollari, nell’anno successivo, il 2017, questo dato ha visto un incremento del 17%.

Sul podio dei paesi che maggiormente acquistano online, troviamo Cina, Corea del Sud e Regno Unito; un dato interessante, se pensiamo che solo qualche anno fa l’e-commerce era concentrato prettamente in Occidente.

Ma cosa acquistano online gli utenti?

La categoria più gettonata è quella dell’intrattenimento: libri, film, musica, giochi, fino ad arrivare agli eventi e ai viaggi (biglietti per spettacoli e concerti e per treni ed aerei).

A seguire prodotti di elettronica, abbigliamento, cosmetici e prodotti per la cura del corpo.

I dati riguardanti l’Italia non sono confortanti: secondo le statistiche, nel 2016 ha acquistato online l’88,7% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni, in particolare nella categoria tempo libero e turismo.

Insomma, non una buona notizia per le imprese nostrane che, nonostante padroneggino tutti i canali per poter tranquillamente vendere online, ancora faticano parecchio a ricevere ordini.

Un successo, quello dell’e-commerce, dovuto non solo alle immediatezza e semplicità della fruibilità dei beni e dei servizi proposti, ma anche a dei nuovi trend tecnologici decisamente seducenti, come ad esempio i chatbot, ovvero i premurosi software con nomi propri di persone che ti assistono tramite chat durante gli acquisti proprio come se stessi chiacchierando con un essere umano, e tutte quelle ricorrenze speciali come il Black Friday o il Cyber Monday, che garantiscono ai clienti sconti vantaggiosissimi.

È un po’ la stessa situazione che troviamo nei siti di “intrattenimento” come i casinò online, un’altra tra le categorie gettonatissime tra gli utenti: si stima che nel 2017 siano stati spesi nelle sale da gioco online 720 milioni di euro, 24,3% in più rispetto all’anno precedente. Anche qui è possibile essere “coccolati” da persone vere, che in questo caso non sono bot ma sono proprio esseri umani collegati in diretta con noi da una sala da gioco reale “fittizia”.

Oltre alla crescita dei casinò online, crescono sempre di più i siti che offrono recensioni e guide sui giochi, i più gettonati sono quelli sulle slot machine online, che da una parte aiutano l’utente a muoversi meglio tra la giungla del web, e dall’altra riescono a sostentarsi attraverso la pubblicità proposta dai banner; offerte sempre in linea con l’argomento trattato, capaci di conquistare l’utente attraverso un click.

È confortante sapere di poter raggiungere un casinò senza dover prendere l’automobile e percorrere chissà quanti chilometri, ed è ancora più confortante sapere di essere assistiti e coccolati esattamente come accadrebbe nel mondo “offline”. E questo vale per tutti i tipi di prodotti e servizi acquistati online. E allora, mano ai nostri dispositivi digitali, e godiamoci questa nuova, comodissima, era dello shopping!