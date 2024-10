A Lecce, in un condominio in via Montello, intorno alle 21.30 di ieri sono stati ritrovati i cadaveri di un uomo e una donna. Secondo quanto riferito si sarebbero udite delle urla, successivamente alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con un coltello, e sui corpi delle vittime sarebbero state riscontrate ferite da arma da taglio.

L'uomo, Daniele De Santis, 33enne leccese, era noto negli ambienti sportivi nel ruolo di arbitro di Lega Pro, insieme a lui la compagna, Eleonora Manta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati ora nella ricerca del responsabile di quello che appare un duplice omicidio.

Il delitto potrebbe avere un movente passionale, e potrebbe essere forse stato il tragico epilogo di una lite la cui dinamica è in fase di accertamento.