Circa due milioni di italiani si preparano a viaggiare durante le prossime festività natalizie e di fine anno tramite agenzie di viaggio. Tuttavia, le richieste di prenotazione sono in calo del 4% rispetto all'anno precedente, a causa dell'aumento globale delle tariffe nel settore turistico.

Questo aumento dei costi sta influenzando in particolare il mercato domestico italiano, dove i viaggiatori hanno minori disponibilità finanziarie. Nonostante ciò, le imprese del settore turistico organizzato prevedono una crescita del +5% nel 2024, grazie alle buone performance del primo trimestre. Questi dati emergono da un'indagine condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze per conto di Assoviaggi Confesercenti su un campione di 648 agenzie di viaggio. Per coloro che preferiscono rimanere in Italia, le regioni più gettonate includono il Trentino-Alto Adige, seguito dalla Toscana, Campania, Lazio, Sicilia e Veneto. Mentre per chi opta per una vacanza all'estero, le destinazioni più richieste nel "breve raggio" sono Spagna, Francia, Marocco (in forte crescita), Regno Unito e Austria. Per le mete del "medio raggio", l'Egitto (in aumento), Finlandia, Norvegia, Islanda e Svezia sono state le preferite, sebbene in calo rispetto al 2023.

Infine, per il "lungo raggio", Caraibi, Stati Uniti, Thailandia, Giappone, Vietnam sono tra le destinazioni più popolari, insieme a Madagascar, Argentina, Seychelles, Sudafrica, Australia, Maldive, Kenya, Zanzibar, Tanzania, Messico e Mauritius, che hanno visto un aumento nelle prenotazioni rispetto all'anno precedente.