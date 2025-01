Una violenta esplosione da una fuga di gas ha causato il crollo di una palazzina di tre piani nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Le scene che si presentano sul luogo sono apocalittiche, con detriti sparsi per centinaia di metri e un'auto in fiamme con il cofano aperto. I soccorritori si affannano nella ricerca di feriti e possibili dispersi, mentre squadre specializzate vengono attivate per gestire l'emergenza.

Il sindaco Enrico Trantino ha confermato che sette persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, ma al momento non ci sono notizie certe di vittime. Si spera che, essendo la palazzina in fase di ristrutturazione e situata in un quartiere popolare, non vi fossero molte persone al suo interno al momento dell'esplosione.

L'Opera diocesana di assistenza a Catania, che ospita anziani, è stata evacuata a causa dell'incidente. Tra i feriti, un uomo di 66 anni con ustioni gravi è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro, mentre una donna di 51 anni è stata colpita dall'onda d'urto ma le sue condizioni non sembrano essere gravi. Anche due vigili del fuoco, due tecnici del gas e due operatori del servizio medico d'urgenza sono tra i feriti, dimostrando l'ampia portata dell'incidente.