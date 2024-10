Diletta Leotta aspetta un bambino? Un video postato sui social dalla conduttrice ha scatenato i milioni di follower della conduttrice infiammando le indiscrezioni e il gossip sul web.

Ai più attenti e maliziosi, infatti, non è sfuggito un dettaglio molto particolare. Nel video, Diletta Leotta danza a ritmo di musica mostrando i vari look che ha scelto per il suo soggiorno a Sanremo, da dove ha raccontato il Festival per conto di Radio 105.

Fra gli altri, un completo beige particolarmente fasciante ha messo in evidenza le curve della conduttrice facendo mormorare molti rispetto a una presunta gravidanza.

Al momento, da parte della diretta interessata Diletta Leotta e del compagno Loris Karius (portiere del Newcastle) non ci sono conferme né smentite.