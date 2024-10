Era ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma dal 31 gennaio il bambino di 10 anni morto per Covid nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.

Il piccolo, a quanto riporta TgCom24, era affetto da una grave patologia, ma non sarebbe stato ricoverato per quello. Il motivo, a quanto si apprende, è stato l’aver contratto il virus che, in un piccolo paziente già debilitato, è purtroppo stato fatale.

Il personale sanitario e le istituzioni hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia, ricordando l’importanza della vaccinazione anti-Covid, soprattutto per salvaguardare i pazienti più fragili.

I componenti della famiglia del bimbo sono vaccinati, ma lui non aveva fatto in tempo per via della fascia d’età.