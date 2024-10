La petizione è stata lanciata da Gianpiero Taverniti, Commissario Cittadino FdI Monasterace, comune italiano di 3.486 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria.

La stessa richiesta è stata formulata qualche giorno dal Presidente Vincenzo De Luca che ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai ministri dell'Interno e della Difesa e al Capo della Protezione Civile Nazionale: "Nonostante i numerosi provvedimenti adottati per finalità di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da COVID-19, in diverse parti del territorio regionale continuano a registrarsi ancora assembramenti dei cittadini e trasgressioni alle prescrizioni che sono state imposte in sede nazionale e regionale. Le misure adottate, a tutta evidenza, non possono rivelarsi efficaci se non vengono garantiti capillari controlli e se non si irrogano le necessarie sanzioni nei confronti di comportamenti gravemente irresponsabili. Si chiede, per tali ragioni, un impegno straordinario delle Forze dell'Ordine e la presenza dell’Esercito, quali misure ormai indispensabili in funzione della dissuasione degli assembramenti, della mobilità ingiustificata, di forme illegittime di ambulantato sul territorio”.

Purtroppo, in tutte le città d’Italia ci sono persone che non hanno ancora capito la gravità della situazione, escono senza comprovate motivazioni, mettendo in pericolo se stessi, altri cittadini che incontrano e i conviventi.

È possibile firmare la petizione cliccando su questo link: IMPIEGO ESERCITO.

Di seguito il testo:

“Carissimo Presidente Conte, onorevoli Ministri , da cittadino italiano, vedere la mia nazione, in completo stato di difficoltà, in una fase di pre panico che si avverte negli uffici, nei palazzi governativi, sui bus, treni, per le strade, per l'incremento dell'aggressività del CORONAVIRUS , considerando l'esodo da nord verso sud, creato da panico e dalla diffusione della bozza del Decreto dell' 8 marzo 2020, uscito fuori dal palazzo, in maniera indecente , violando ogni regola di segretezza , visto che non era ancora firmato,

chiediAMO con questa petizione di poter considerare la possibilità d' impiegare l'esercito italiano, DOPO aver consultato e deciso, con il parlamento e i Signori Ministri interessati, al solo fine di garantire maggiore sicurezza, rigore nel rispetto delle regole che avete lodevolmente formulato e diffuso, CONSIDERATO ED ACCERTATO che non vengono pienamente rispettate. La presenza dei nostri militari, per le strade , nelle stazioni, sulle autostrade , aereporti e palazzi governativi, daranno maggiore conforto, aiuto e sicurezza al popolo italiano. Prendetela come una semplice e patriottica proposta spinta dalla forte preoccupazione, ma lunge dal proponente insegnarvi nulla e non consideratela una provocazione, ma una soluzione rafforzante verso lo stato di emergenza che stiamo vivendo oggi in ITALIA.

Al solo fine di essere d'aiuto alla nostra Italia,

chiediamo e firmiamo questa petizione popolare , per richiedere di utilizzare per tutelarci l'ESERCITO ITALIANO anche qualora ne riteniate opportuno, tutti i militari impiegati in MISSIONE DI PACE ALL'ESTERO-