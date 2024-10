Nonostante gli effetti dell'emergenza sanitaria l'andamento dei prestiti resta ancora piuttosto stabile, evidenziando, invece, la maggiore esigenza di liquidità da parte delle famiglie.

In particolare, l'Osservatorio Prestiti di PrestitiOnline.it ha rilevato come i finanziamenti richiesti siano focalizzati principalmente sull'acquisto di macchine usate, con il 19,8% e per la ristrutturazione della casa, con il 15,4%. A questi gli istituti di credito hanno dato risposta concedendo prestiti prevalentemente per questa ultima esigenza, con il 21,3%, seguito dall'acquisto dell'auto usata, con il 20,4% e per la liquidità, con il 15,5%.

Spiccano rispetto agli altri finanziamenti quelli legati alla ristrutturazione dell'immobile e all'acquisto dell'auto, perché legati agli incentivi statali.

È noto infatti che il governo conceda un superbonus del 110% per le opere antisismiche e le riqualificazioni energetiche delle abitazioni, e uno sconto che può arrivare fino a 10.000 Euro per l'acquisto di auto elettriche.

In quest'ultimo senso, emerge che i prestiti richiesti per l'acquisto di auto nuove sia solo del 6%, rispetto a quelle usate, di gran lunga superiore.

In media gli importi richiesti non sono particolarmente elevati, attestandosi sui 10.153 Euro, con una prevalenza geografica concentrata più che altro nelle regioni del nord Italia, che sfiora quasi il 50%.

La fascia d'età delle persone che maggiormente richiedono prestiti bancari, invece, spazia dai 36 ai 55 anni, con una percentuale del 65,1%.

Al di là dei numeri e degli incentivi da parte del Governo rimane il fatto che richiedere un prestito bancario è sempre una incognita e spesso prevede una procedura piuttosto farraginosa, prima di riuscire a scoprire l'importo richiedibile, il tasso applicato e il numero delle rate.

Ci sono sistemi, però che consentono di conoscere in anticipo i dettagli del prestito, semplicemente inserendo pochi dati.

Tra questi spicca il calcolatore automatico di UBI Banca che calcola rata prestito in modo estremamente semplice e intuitivo.

Per sfruttare questa funzionalità basta accedere al proprio internet banking e, partendo dalla schermata principale, basta solo inserire l'importo che si intende richiedere e il numero di rate in cui si intende suddividere il pagamento.

Da 200 Euro fino a 20.000 Euro, infatti, il prestito può tranquillamente essere attivato online.

Per importi superiori a 20.000 Euro e fino a 75.000 Euro, invece, è necessario contattore un operatore della filiale.

Le rate, invece, possono essere suddivise da 6 a 60, in base agli importi che si ha intenzione di versare mensilmente.

Inseriti i primi dati, è necessario indicare le ragioni per cui si richiede la concessione, scegliendo una delle quattro opzioni disponibili: casa, auto, tempo libero o altro.

Selezionata anche quest'ultima voce, comparirà la simulazione del prestito, in cui, partendo dall'importo e dal numero delle rate inserite, verrà indicato l'ammontare della rata mensile, il TAN e il TAEG applicati, oltre a tutte le spese accessorie previste per l'attivazione del prestito.