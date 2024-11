Il prossimo aggiornamento del codice della strada, previsto per metà dicembre, pone particolare attenzione alle normative sulle piste ciclabili per garantire la sicurezza dei ciclisti. Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, ha sottolineato l'impegno del governo nell'investire 600 milioni di euro per la realizzazione di 1800 km di ciclovie in Italia durante il suo intervento all'evento 'Fili per il futuro delle città presso l'Università Iulm di Milano.

Il ministro ha enfatizzato l'importanza della sicurezza stradale, affermando che le ciclabili non possono essere semplici strisce bianche tra le fermate degli autobus e le aree di carico e scarico merci. Salvini ha anche menzionato i lavori in corso sulla rete ferroviaria italiana, con 1200 cantieri aperti e un investimento di 9 miliardi di euro entro il 2024 per la sua modernizzazione.

Rispondendo alle critiche sui possibili ritardi nei lavori, il ministro ha spiegato che, data l'alta quantità di cantieri attivi e di treni in circolazione, è normale riscontrare alcuni disagi durante il processo di recupero degli anni di mancata manutenzione.