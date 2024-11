I numeri riguardanti gli incidenti stradali nella regione Sardegna sono allarmanti. Una situazione preoccupante che ha conseguenze tragiche per molte famiglie e che richiede un intervento deciso sia attraverso un rafforzamento dei controlli che con una maggiore sensibilizzazione, soprattutto nelle istituzioni educative.

Secondo il segretario dell'Unione Popolare Cristiana (Upc), Antonio Satta, il nuovo codice della strada proposto da Salvini si muove in direzione opposta a quella necessaria per affrontare questo problema, come sottolineato in una dichiarazione ufficiale.

"I dati sugli incidenti stradali in Sardegna sono drammatici. Un segno preoccupante, una tragedia per tante famiglie, che va combattuta con maggiori controlli ma anche con maggiore educazione soprattutto nelle scuole. E il codice della strada voluto da Salvini va esattamente nella direzione opposta", ha affermato Satta in una nota.