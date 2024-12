Un giovane studente del Politecnico di Bari ha scelto di esprimere il proprio dolore in una lettera indirizzata a Babbo Natale. Ogni anno, nel foyer dell'Università, viene allestito un albero di Natale dove gli studenti possono apporre bigliettini contenenti desideri, pensieri e preoccupazioni.

Tra questi, ne è stato trovato uno molto toccante, "Caro Babbo Natale, so di non scriverti da un po'. Adesso avrei un desiderio, gli ultimi quattro anni sono stati abbastanza estremi e, sinceramente, sono esausto - si legge -. Vivere è diventato estenuante, e non ho più molta voglia di farlo, non ho più voglia di combattere per vivere la vita che desidero, diversa da quella considerata normale da tutti. Non verrò mai accettato per il mio percorso, ne mai otterrò supporto dalle persone che ho intorno. Mi sarebbe bastato solamente non avere bastoni fra le ruote". Nessuna firma, ma la struggente frase: "Please let me fly away", ovvero "Per favore, lasciami volare via".

La lettera ha colpito profondamente la docente Anna Castellano, che ha deciso di condividerla con tutti. "Come ogni anno, mi prendo il tempo di leggere le parole dei miei studenti. Quest'anno una lettera in particolare mi ha toccato il cuore. Ho riflettuto a lungo su se condividerla o meno, ma credo che sia importante farlo per arrivare fino a te," ha dichiarato la docente.

Il messaggio rivolto agli studenti era un invito a cogliere la bellezza della vita e a celebrarne la sacralità. "La vita è un miracolo ogni giorno, siamo qui per sostenerti e mostrarti la meraviglia della tua giovinezza. Se hai bisogno, chiamami e sarò al tuo fianco," concludeva la toccante lettera.

Grazie all'invito della docente e alla diffusione della lettera la madre dello studente ha riconosciuto come autore della lettera suo figlio, ed è stato possibile per lei contattare immediatamente la professoressa. Il Politecnico ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali riguardo alla questione, data la sensibilità del tema.