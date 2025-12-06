Sono state pubblicate le graduatorie definitive per accedere al bonus psicologo e da ieri è possibile iniziare a prenotare le sedute. La prima visita dovrà essere effettuata entro 60 giorni. Lo ricorda l’Inps, spiegando che i beneficiari sono stati selezionati sulla base dell’Isee – privilegiando i valori più bassi – e, a parità di condizioni, seguendo l’ordine di arrivo delle domande fino all’esaurimento dei fondi. Il contributo prevede 50 euro a seduta e, per chi rientra nella fascia economica più fragile, può arrivare fino a 15mila euro complessivi.

Per riallineare fondi e procedure, il ministero della Salute ha deciso di unificare le risorse 2024 e 2025, generando così un’unica graduatoria valida per il 2025. Il budget totale – 21,5 milioni di euro – è destinato interamente alla misura, aumentando il numero dei richiedenti che potranno essere sostenuti.

Gli utenti possono verificare la propria posizione accedendo al sito Inps: basta cercare “Bonus psicologo” e selezionare il servizio dedicato. Una volta effettuato l’accesso, si può consultare l’esito della domanda, l’importo riconosciuto e il codice univoco da comunicare al professionista. Chi risulta beneficiario avrà 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025 per usufruire delle sedute comprese nel contributo.

Dal 2025, chi non effettuerà almeno una seduta entro 60 giorni dall’accoglimento dell’istanza decadrà dal beneficio, con conseguente scorrimento della graduatoria. Il pagamento – massimo 50 euro a incontro – sarà versato direttamente al professionista, senza accrediti ai beneficiari. L’Inps ricorda inoltre che i rimborsi agli psicoterapeuti saranno possibili solo dopo il trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.