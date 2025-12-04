Tragedia a Parma, dove un bimbo di appena 13 mesi è morto nel primo pomeriggio di ieri all’asilo nido Brucoverde, nel quartiere San Leonardo. Il piccolo si è sentito male durante il riposino e, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere deceduto a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio.

Secondo quanto ricostruito finora, attorno alle 15.30 le educatrici si sono accorte che il bambino faticava a respirare mentre dormiva. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Immediatamente è scattata la richiesta d’intervento al 118 e le maestre hanno provato a rianimarlo nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

I sanitari hanno continuato le manovre di rianimazione per quasi un’ora. Il piccolo è stato poi intubato e trasferito d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Questura e della Polizia Locale. La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire i contorni della vicenda e accertare le esatte cause della morte, al momento ancora da confermare.