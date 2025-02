Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere precipitata dal terzo piano di una palazzina, circa sette metri d'altezza, ad Ancona. L’incidente è avvenuto questa mattina.

La piccola è stata soccorsa da un vicino e portata in casa, poi trasferita d'urgenza dal 118 al vicino ospedale materno infantile Salesi. La bimba, nata nel 2019 e alle prese con problemi di disabilità, sarebbe in gravissime condizioni.

Secondo le prime informazioni, la piccola non avrebbe emorragie ma una nuova tac a cui è stata sottoposta avrebbe evidenziato traumi a livello cerebrale: per questo è stata portata in sala operatoria dove i chirurghi dell'ospedale l’hanno sottoposta a intervento chirurgico.

La polizia sta conducendo accertamenti per capire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando con alcuni pupazzetti e si sarebbe arrampicata su un divano appoggiato alla parete sotto la finestra da cui è precipitata; a quel punto avrebbe aperto la finestra e si sarebbe sporta, finendo per cadere da un'altezza di circa sette metri. La madre della bimba era in casa ma stava facendo le pulizie in un'altra stanza.