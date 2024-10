A partire da oggi e per tre giorni, la salma del Papa emerito Benedetto XVI rimarrà nella Basilica di San Pietro, così da permettere ai fedeli di rivolgere al pontefice l'ultimo saluto.

I funerali verranno celebrati giovedì, alle 9.30, in Piazza San Pietro, ove presiederà Papa, in forma solenne ma sobria, come da volontà di Ratzinger.

Fino alla prima mattinata oggi, le spoglie del Papa emerito hanno riposato nel monastero Mater Ecclesiae, prima di essere trasferite presso la basilica vaticana per il saluto dei fedeli.

Oggi si potrà accedere dalle 9 alle 19. Martedì e mercoledì dalle 7 alle 19. E' la prima volta nella storia che un Papa dà l'addio a un altro.