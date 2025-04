Sui social condivideva con simpatia e spensieratezza la sua vacanza romana. "Questa dovrebbe essere una bella settimana....se non vengo ucciso in qualche modo empio", aveva postato sul suo profilo scherzosamente. Parole divenute tragicamente profetiche: il 54enne scozzese Grant Paterson è morto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto nel crollo di una palazzina, lo scorso 23 marzo a Roma, a seguito di un'esplosione dovuta forse a una fuga di gas.

Ricoverato in codice rosso al Sant'Eugenio, con ustioni sul 70% del corpo e traumi alle gambe, dalle prime indiscrezioni sembrava non essere in pericolo di vita, ma dopo giorni di agonia lo sfortunato turista si è invece spento in ospedale.

Fatale un’infezione da shock settivo avvenuto ieri sera. I medici lo hanno reintubato, ma stamattina alle nove è spirato. Sul corpo verrà disposta un’autopsia, mentre carabinieri e vigili del fuoco continuano a indagare sulle cause dell’esplosione.