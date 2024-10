Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo è il prossimo numero del settimanale «Chi», in edicola mercoledì 31 agosto. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti diventerà mamma a gennaio 2023.

La showgirl e il cantante, prima della separazione una delle coppie più amate dagli italiani, diventeranno nonni a brevissimo: lei a 45 anni, lui a 59.

Aurora (25 anni), dal 2017 ha una relazione con Goffredo Cerza, business analyst. Negli scorsi giorni era stata avvistata in una farmacia con la mamma in Sardegna, durante le vacanze. Secondo alcune indiscrezioni avevano acquistato un test di gravidanza, risultato positivo. Aurora, per il momento, non ha comunicato la notizia ai suoi follower.