Una lite tra vicini di casa si è trasformata in tragedia a Delebio, in provincia di Sondrio. Un uomo di 80 anni, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, ha sparato a due vicini e poi si è ucciso.

I due feriti, un 50enne e un 53enne, sono stati portati in ospedale. Uno è in gravi condizioni dopo esser stato colpito alla testa mentre l'altro è stato raggiunto a una gamba ma entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Scientifica per eseguire i rilievi ed è ancora al vaglio degli investigatori il movente della lite.