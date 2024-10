L’amore per la montagna e la passione per le passeggiate ad alta quota: per questo Simon Forer, alpinista di 32enne originario di Molini di Tures, aveva deciso di fare un’escursione venerdì scorso. Ma non è più tornato a casa. Dopo ore di tensione e paura, i familiari, non vedendolo rincasare, hanno lanciato l’allarme. Nella serata la tragica scoperta.

Simon era rimasto oltre 6 ore sotto la neve dopo essere stato travolto da una valanga con un fronte di 50 metri e una lunghezza di oltre 200 metri presso Monte Spico, in Alto Adige. Il corpo del giovane è stato ritrovato ormai in fin di vita.

Considerando la situazione e le condizioni meteo non buone, i soccorritori hanno estratto il corpo di Simon con difficoltà, per poi trasportarlo immediatamente all'ospedale di Brunico. Poche ore dopo il ricovero, purtroppo, il giovane è venuto a mancare.

Nell’agosto 2019 Simon Forer, appassionato di politica oltre che di escursioni montane, si rese protagonista di un fatto eclatante: in vacanza a Solda, aveva lanciato Ddt addosso alla cancelliera tedesca Angela Merkel.

L’uomo era stato denunciato e incriminato per propaganda e istigazione all’odio, ma l’inchiesta venne archiviata su richiesta della Procura di Bolzano nel luglio 2021.