La 28enne sarda Loredana Zedda è scomparsa lo scorso 22 novembre a Catania.

Originaria della provincia di Nuoro, la ragazza risiede nel capoluogo etneo dove è stata vista per l’ultima volta nel pomeriggio di venerdì scorso nei pressi della Questura, in piazza Santa Nicolella, pieno centro cittadino. Al momento, non si hanno tracce di lei. Secondo quanto emerge non avrebbe con sé né documenti né telefono.

SEGNI DISTINTIVI

Loredana, occhi castani, capelli biondi, alta 1,60 m, è facilmente riconoscibile grazie ad alcuni dettagli distintivi: un tatuaggio raffigurante un microfono con un pentagramma sul braccio destro, un piercing al naso e porta i capelli corti. Quando è scomparsa indossava una giacca leggera nera, una maglia marrone, jeans di colore blu chiaro, scarpe da ginnastica bianche e portava uno zainetto blu della marca Adidas.

Il padre di Loredana si è subito attivato per cercarla, percorrendo le strade della città con un monopattino, ma finora senza successo. L’appello per ritrovarla è stato rilanciato anche durante la trasmissione Chi l’ha visto? su Rai 3, dove si è sottolineato l'urgenza di rintracciare la giovane e l'importanza della collaborazione del pubblico.

Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine. Ogni segnalazione potrebbe essere determinante per risolvere questo caso.