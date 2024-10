Si sono sposati a Napoli oggi alle ore 13, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. A ufficiare la cerimonia di unione civile il sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi. Come testimoni Cristina Navarro, ex moglie di Cecchi Paone, e Ilenia Antolini, cugina di Simone.

“Abbiamo scelto Napoli perché è una città inclusiva e dell’amore”, ha detto la coppia, come riporta Il Corriere. A portare le fedi la piccola Melissa, 5 anni, figlia di Antolini, “Con lei siamo una famiglia - ha detto Cecchi Paone – che con il matrimonio ho deciso di tutelare dal punto di vista legale e formale”.

“Bisogna arrivare al matrimonio egualitario e all’adozione per i gay e i single”, ha dichiarato la coppia, sempre come riporta Il Corriere. Al matrimonio dei due sposi, entrambi in completi elegantissimi blu, era presente Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip.