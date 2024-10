Anche oggi la camera ardente per Maurizio Costanzo al Campidoglio è rimasta aperta e ha accolto tante persone. Volti famosi ma anche gente comune, tutti accolti dai familiari del giornalista e conduttore tv.

Ma c’è chi si è spinto un po' oltre, approfittando della grande disponibilità della moglie di Costanzo, Maria De Filippi, avvicinandosi a lei non solo per porgere le condoglianze ma anche per chiedere un selfie, mancando evidentemente di tatto e sensibilità. Alcune immagini stanno facendo il giro dei social e hanno scatenato duri commenti.

Tra i commenti indignati anche quello di Rita Dalla Chiesa, grande amica di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre” ha scritto condividendo una foto che ritrae un fan accanto alla De Filippi in procinto di scattare una foto, a pochi metri dal feretro. “Certa gente non sa che cosa significa la parola rispetto ed educazione”, ha scritto un utente su Twitter. “La gente così mi fa ribrezzo e paura”, ha invece twittato un altro.