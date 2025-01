Un allevatore e commerciante di bestiame di 55 anni, residente ad Oristano, è stato arrestato dai carabinieri del Nas di Sassari con l'accusa di aver somministrato farmaci pericolosi ai suoi bovini destinati alla macellazione e al commercio di carne.

Questi farmaci, secondo quanto riferito, non erano stati segnalati al Ministero della Salute e non era stato rispettato il tempo necessario affinché i principi attivi degli stessi si degradassero. L'arresto è avvenuto in seguito a un'indagine condotta su vari allevamenti di bestiame situati a Oristano, Sassari e Nuoro, alcuni dei quali non sarebbero stati mai dichiarati.

Il provvedimento di arresto è stato eseguito dai militari questa mattina dopo mesi di attività investigativa. Durante le indagini sarebbero state scoperte irregolarità commesse dal commerciante di animali da reddito, ed è sono stati sequestrati una stalla di transito in provincia di Nuoro, due allevamenti nella zona di Oristano contenenti complessivamente 485 capi di bestiame e due allevamenti non segnalati alle autorità sanitarie nell'Oristanese.

Inoltre, in provincia di Sassari, è stata sequestrata amministrativamente una stalla di transito gestita dall'indagato, dove sono stati trovati 70 bovini, dopo che sarebbero state rilevate irregolarità nell'identificazione e registrazione degli animali.