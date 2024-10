In Italia sarà vietato il bagaglio a mano a bordo degli aerei. La misura è stata assunta dall'Enac per scongiurare il rischio di assembramenti durante le operazioni di carico e scarico del trolley.

Da venerdì 26 giugno su tutti i voli nazionali e internazionali in arrivo o in partenza dal nostro Paese non sarà più consentito l’imbarco con trolley o borsoni, ma soltanto con piccoli effetto personale come le borse o gli zaini che potranno essere depositati nello spazio sotto al sedile di fronte.

Ad annunciare la misura a tutte le compagnie aeree è stato lo stesso Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) che in una lettera inviata alla Iata (la principale associazione internazionale dei vettori) il 25 giugno scrive che "per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato". E ancora: "Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere".

I passeggeri dovranno mandare dunque i trolley in stiva.