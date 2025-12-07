È morto ieri, sabato 6 dicembre, a Milano, all’età di 26 anni, Alessandro Antonicelli, meglio conosciuto come PettorAle.

Palestra, alimentazione e vita quotidiana facevano parte dei contenuti che condivideva con i suoi circa 170.000 follower su Instagram; dal 2023 raccontava anche la sua battaglia contro un osteosarcoma condroblastico, una rarissima forma di tumore osseo.

In un ultimo post la famiglia ha annunciato la scomparsa con queste parole: “Ale è volato via, libero dal dolore, trovando la pace che meritava”. Ne hanno approfittato per chiedere rispetto per il momento di dolore e per annunciare la volontà di portare avanti il suo progetto di sensibilizzazione, “Fuck Cancer”.

La sua storia, fatta di coraggio, trasparenza e determinazione, lascia un segno profondo tra chi lo seguiva: un giovane che, a dispetto della malattia, ha scelto di diventare voce di speranza.