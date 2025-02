A soli 49 anni è stata stroncata da un tumore, sconvolgendo amici e colleghi. La scomparsa di Ilaria Iacoboni, giornalista autrice e conduttrice di Radio Capital, ha lasciato un vuoto nel cuore di coloro che l'hanno conosciuta. Lascia un compagno e un figlio di 12 anni.

Negli ultimi anni, Ilaria ha collaborato con Tg Zero insieme a Vittorio Zucconi, Michela Murgia e Mary Cacciola. Inoltre, era la sorella di Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa. Nonostante abbia combattuto contro diversi tumori per due anni, Ilaria non si è mai arresa, mostrando grande determinazione e speranza, ma la sua situazione si è improvvisamente aggravata nei giorni scorsi.

Il ricordo di Edoardo Buffoni

"Stamattina si è spenta a 49 anni, a Roma. L'ha uccisa un tumore. Lei è stata una colonna della redazione negli ultimi anni - è il ricordo di Edoardo Buffoni, direttore di Capital sul sito di Repubblica e sull'account Facebook di Radio Capital -. Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, portava allegria in redazione. Per due anni - ha detto Buffoni - ha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza. Ha provato ogni cosa, ogni strada, sperando di potercela fare. Nelle ultime settimane è precipitato tutto, Ilaria lascia un vuoto enorme, in ciascuno di noi".