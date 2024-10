La sua vicenda è diventata virale nelle ultime ore. Giuseppina Molinari, 103 anni di Vigarano Pieve, è stata fermata alla guida senza patente (scaduta da due anni) né assicurazione. Dopo che la storia è rimbalzata sui media e sui social si sono moltiplicati fli inni di solidarietà alla nonnina ultracentenaria. L'anziana, come poi raccontato da lei stessa, era andata a trovare degli amici a Bondeno, come è solita fare, e quella sera ha fatto le ore piccole. Tutti parlano di questa singolare vicenda, lei ha affermato che senza l'auto non saprebbe "come fare".

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che da sempre conosce la signora "Giose". "So che è politicamente scorretto – ha scritto –, ma alla Giose invece che una multa darei una medaglia. So che non è giusto perché le regole del codice della strada vanno rispettate, ma il cuore mi fa dire così. Avere quella forza dentro non è da tutti. E mi fa sperare per la mia vecchiaia".

Dal canto suo, la centenaria è stata chiara riguardo le sue scelte: "Arrivata a questa età faccio quello che voglio", a costo di assumersi le conseguenze. Una vita lunga e ancora molto attiva e dinamica, a dispetto dell'età. La frizzante nonnina ha svelato alcune dei segreti che l'hanno aiutata a rimanere così lucida, indicando fra questi "il non essersi mai sposata", il mangiare solo le cose che le piacciono tra cui "i gelati appena fatti" e la lunga passione per il nuoto nel Canale di Burana, da giovane.

Fra tornei di briscola e visite ad amici, la donna non ha intenzione di rinunciare alla sua vita sociale. E c'è chi lancia un appello fra i concittadini: "Perchè non ci organizziamo e a turno qualcuno di noi la accompagna e la va a riprendere a Bondeno? Per non togliere alla Giose la sua vita sociale che è così importante", oppure chi propone "una colletta per prenderle una di quelle auto che si guidano senza patente".

Non sembra preoccupata, Giose, della situazione: "Domani - afferma - vado a Bondeno o a Ferrara e mi vado a comprare una vespa".