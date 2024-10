Lo scultore Pinuccio Sciola continua a incantare il mondo con le sue mani capaci di sagomare la pietra sprigionando, incredibilmete, tutta la vita in essa contenuta. Le sue pietre sonore vengono esposte in tutto il mondo. Vengono organizzati concerti in cui queste sculture sono veri e propri strumenti musicali; esse sono fonte di ispirazione per artisti, musicisti e compositori.

Il maestro di San Sperate, nel 2015, tra le altre cose, ha realizzato le pietre per Piazza Guido Monaco ad Arezzo e ha ricevuto dall'Associazione Nazionale Le Donne del Marmo il “Premio Donna del Marmo″ nel corso della cinquantesima edizione di Marmomacc a Verona, per il suo importante contributo alla storia della scultura.