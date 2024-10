Il 18 febbraio il Sole ha fatto il suo ingresso nel magico segno dei Pesci. Ieri, domenica 20, la Luna l’ha raggiunto, unendosi anche a Saturno, in un novilunio di cui ancora sentiamo gli effetti e che ci aiuta a dare forma e concretezza ai nostri sogni più sognati.

È un clima, l’attuale, che ci riconnette con le nostre emozioni più profonde, con le informazioni contenute nel nostro inconscio, individuale, famigliare e collettivo. È la fine di un ciclo che ci invita a chiudere i cerchi che sono rimasti in sospeso, per poterci rituffare in un nuovo inizio, più libere. È quindi la gestazione prima della nascita, è il letargo prima del risveglio, sono gli ultimi colpi di coda dell’inverno prima dell’arrivo della primavera.

Questo è un mese per riconnetterci con la magia, permettere che si filtri nella realtà quotidiana, guardando il mondo con la meraviglia di un bambino che lo scopre per la prima volta, quello sguardo capace di fare breccia nel velo dell’illusione. I Pesci ci ricordano che non abbiamo mai smesso di essere quello che Siamo: Coscienze eterne incarnate in corpi fisici. Noi siamo la Fonte alla quale desideriamo fare ritorno. Che paradosso! Ciò che cerchiamo disperatamente fuori, è dentro di noi da sempre e per sempre. Questo è un mese per ricordarlo.

E per agire! Venere è entrata nel segno dell’Ariete proprio poche ore dopo la Luna nuova e ci spinge ad andare a prenderci ciò che desideriamo, ha le idee chiare su quello che vuole e tutto l’impulso per ottenerlo, potenziata dal fatto che fra pochi giorni si unirà a Giove, forte e connessa al suo proposito.

Nel frattempo, Marte dialoga armoniosamente con Mercurio, per realizzare idee nuove, progetti che ci trasportano nel nuovo mondo che vogliamo creare. Ma per farlo dobbiamo attraversare le resistenze al cambiamento e aprire la nostra mente all’intuizione, alla connessione con la nostra saggezza interiore, in modo che essa si trasformi nel faro che guida la nostra vita.

Se vogliamo nuovi risultati, dobbiamo fare cose nuove.

Affidiamoci con fiducia e agiamo con determinazione.

