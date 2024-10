Rosario Brusa , fabbro di 40 anni, nella tarda notte di ieri si è schiantato contro un muro con la sua Volkswagen Polo mentre guidava probabilmente ubriaco senza patente perché erano stati ritirati e senza assicurazione , e nell'incidente ha perso la vita la bambina di 3 anni , che pare viaggiasse in braccio alla mamma : portata in ospedale dai sanitari del 118, la piccola è morta appena giunta al nosocomio di Palermo.

L'incidente si è verificato intorno alle 3 a Villabate, paese alle porte del capoluogo siciliano. Secondo Brusa, i freni della vettura avrebbero improvvisamente smesso di funzionare quando l'auto si trovava in prossimità di una curva , in via Natta, dove un muro di cemento sorreggeva un cavalcavia e incrociava una strada sterrata. La sua versione sarà verificata dalle indagini condotte dai carabinieri, che hanno interrogato marito e moglie e hanno eseguito i rilievi, mentre la procura ha aperto un fascicolo e Brusa rischia un'incriminazione per omicidio stradale.

La famiglia stava tornando per una serata trascorsa in una pizzeria sul lungomare di Aspra. Sulla vettura guidata da Brusa viaggiavano la moglie, il gemello di Aurora e il fratello quattordicenne, che aveva da poco telefonato ai genitori perché era rimasto in panne col proprio scooter a Ficarazzi, a pochi chilometri da Villabate. Al momento dell'incidente tutta la famiglia era in auto. Secondo quanto avrebbe raccontato la mamma di Aurora a un genitore, era lei a tenere in braccio la piccola.