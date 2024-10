Un uomo alla guida della propria auto è finito fuori strada sulla Olbia-Tempio, all’altezza del bivio per San Bachisio, dopo aver accusato un malore. Il conducente, un signore anziano, è stato soccorso dai sanitari del 118 con la collaborazione di una squadra di Olbia dei Vigili del Fuoco ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Olbia. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.