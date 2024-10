Due fidanzati messinesi, Nino Calabrò, 26 anni, e Francesca Di Dio , 21 , sono stati uccisi n Inghilterra in un appartamento di Thornaby-on-Tees , nella contea di North Yorkshire. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Il ragazzo si era trasferito in Gran Bretagna nel 2019 e lavorava nell’ambito della ristorazione, mentre la ragazza era andata a trovarlo per le vacanze di Natale. I corpi senza vita dei giovani sono stati trovati da alcuni amici nella casa dove Calabrò abitava. Da un paio di giorni i due giovani non rispondevano alle telefonate dei genitori.

La polizia ha fermato, per il duplice omicidio, un 21enne italiano, ex coinquilino di Nino Calabrò. Gli agenti della Cleveland Police sono attualmente al lavoro per perquisire a fondo la casa in cui soggiornavano i due fidanzati.

Sempre secondo Tg Com 24, l'ispettore capo di polizia ha detto ai media inglesi: "Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, noto in precedenza come The Royal George Pub, tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore ci contatti".