Questa mattina, intorno alle 7.30, gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro durante i controlli sulla SS131, all’altezza di Macomer, hanno fermato un furgoncino, Fiat Scudo, non refrigerato e risultato privo di ATP. Gli agenti hanno accertato che il conducente trasportava oltre 300 chili di pescato privo dei documenti di tracciabilità e di trasporto, tra cui polpa di ricci.

Per i controlli di specifica competenza è intervenuto anche il servizio veterinario dell’ATS, oltre alla Capitaneria di Bosa e di Olbia. L’autista sarà sanzionato ai sensi della normativa vigente e della L.154/2016, nonché per la violazione della zona rossa, non avendo titolo per circolare. Il pesce confiscato, compatibilmente con le condizioni di conservazione, sarà dato in beneficenza alla Caritas e alla “Onlus Arobaleno”.