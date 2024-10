E’ iniziato il conto alla rovescia per il grande appuntamento mette insieme e in una sola sera canzoni, danze sotto le stelle e tradizioni popolari della Sardegna, con inserti di comicità e sicuro intrattenimento.

Baja Sardinia è uno dei luoghi in cui le forme della produzione turistica sono più radicate e rappresentative: le espressioni della tradizione, il ballo, il canto, i suoni prodotti dai musicisti dell’isola, le voci maschili e femminili fanno da sfondo alle feste e alle Sagre che durante l’anno si organizzano negli incontri di promozione e comunità. La località gallurese si affaccia sul mare, come la musica che può contenere e offrire nell’ambito di una manifestazione di grande richiamo, con il suo percorso a colori.

Giovedi 22 Agosto alle ore 21.30 in Piazzetta Due Vele, nel contesto degli Eventi d’estate di Baja Sardinia è in programma uno spettacolo musicale ricco di ospiti. Il varietà etnico, articolato nel segno del coinvolgimento, offre spazio ad una Sardegna che diverte e travolge, grazie alla conduzione di Giuliano Marongiu, protagonista e ideatore di “Incantos” (lo show più richiesto degli ultimi anni) e del programma televisivo “Anninnora in piazza”.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Battistoni, prevede la partecipazione di grandi nomi della musica e della tradizione dell’isola, riuniti in una delle località ad alto tasso di attrazione turistica. Oltre a Giuliano Marongiu, animeranno l’incontro le cantanti Cecilia Concas e Lucia Budroni, il corpo di ballo del Gruppo Incantos, il comico Nicola Cancedda, il Gruppo Folk "Santa Maria" di Arzachena, il Gruppo Folk di San Pantaleo, il cantautore Tore Nieddu e tanti altri.

Lo spettacolo sarà ripreso e trasmesso dalla televisione.