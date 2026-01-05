Mancano poche ore alla chiusura delle votazioni online della decima edizione del Premio “Sardo dell’Anno”, il riconoscimento ideato e promosso dalla redazione di Sardegna Live per celebrare le personalità che nel 2025 si sono distinte nei vari ambiti della vita culturale, sociale, sportiva e artistica dell’Isola.

Il sondaggio, attivo sulla piattaforma web della testata, si chiuderà alle 20:30 di oggi, 5 gennaio 2026. La partecipazione ha già raggiunto un risultato rilevante: in totale, oltre 33 mila voti registrati finora, un dato che conferma l’ampia attenzione dei lettori verso l’iniziativa.

Tra i dieci candidati selezionati per l’edizione 2025, la corsa al titolo si è ormai concentrata su due sfidanti finali: la coppia formata da Beniamino Zuncheddu e Irene Testa, e il creator comico Cristiano Delrio.

Alle ore 10:45 del 5 gennaio, l’andamento delle preferenze registra Cristiano Delrio in vantaggio con il 46,4% dei voti, mentre Beniamino Zuncheddu e Irene Testa seguono insieme con il 42,2%. Un distacco ridotto che mantiene aperta la sfida nelle ultime ore utili per votare.

La redazione invita i lettori a esprimere la propria preferenza.

Il Premio Sardegna Live, decima edizione

Il Premio Sardegna Live è un concorso annuale che, attraverso il voto dei lettori, assegna l’atteso riconoscimento al personaggio preferito dell’anno, scelto tra una rosa di nomi selezionati dalla redazione. Le candidature includono figure che hanno lasciato un segno nel corso dei dodici mesi precedenti, spaziando dalla cultura allo sport, dallo spettacolo all’impegno civile, dalla comicità all’imprenditoria e alle battaglie sociali.

I candidati dell’edizione 2025

I dieci nomi individuati per la X^ edizione del Premio includono:

• EroCaddeo (cantante), nome d’arte di Damiano Caddeo, artista di Sinnai, noto per la finale di X Factor 2025 e per il successo del singolo Punto nelle classifiche nazionali.

• Giuseppe Ignazio Loi e Virginia Raffaele (attori), protagonisti del film di Riccardo Milani La vita va così, presentato alla Festa del Cinema di Roma, ispirato alla storia del pastore Ovidio Marras e alla sua opposizione alla speculazione edilizia a Capo Malfatano.

• Geppi Cucciari (conduttrice tv), volto di Rai3 con Splendida Cornice, co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2025 e parte del cast del film La vita va così.

• Piergiorgio Pulixi (scrittore), autore di noir di successo come Se i gatti potessero parlare, premiato a livello europeo e protagonista dei principali festival letterari, con un contributo costante alla visibilità della Sardegna nel panorama editoriale internazionale.

• Alessia Orro (pallavolista), campionessa del mondo con l’Italia ai Mondiali di pallavolo femminile 2025, eletta MVP e miglior palleggiatrice del torneo; vincitrice della Supercoppa turca con il Fenerbahçe Istanbul.

• Don Francesco Marruncheddu (sacerdote), parroco della chiesa di San Giovanni Bosco a Sassari, autore del testo della canzone contro la guerra Ci pensa il vento, interpretata da Emma Dakoli e vincitrice del 68° Zecchino d’Oro.

• Riyad Idrissi (calciatore), giovane talento del Cagliari, nato a Sadali nel 2005; autore del suo primo gol in Serie A con i rossoblù ed esordio con la Nazionale italiana Under-21.

• Alessandro Pili (creator comico), noto per il personaggio del Sindaco di Scraffingiu, presenza costante in show e piazze sarde; autore del singolo folk-umoristico Etta Folk.

• Cristiano Delrio (creator comico), popolare nel 2025 per i video social con personaggi come Gabriellina, live show e interazioni crescenti con la community digitale.

• Beniamino Zuncheddu e Irene Testa, promotori della proposta di legge per un assegno provvisorio destinato a chi viene assolto dopo un’ingiusta detenzione, in attesa del risarcimento. Zuncheddu è stato detenuto 33 anni per una condanna poi rivelatasi un errore giudiziario, prima dell’assoluzione definitiva; Testa, Garante regionale dei diritti dei detenuti, ha condiviso con lui l’impegno nella battaglia legislativa.

Il Gran Galà e il Premio alla carriera

Il vincitore del Premio “Sardo dell’Anno 2025” sarà proclamato al termine delle votazioni e riceverà il trofeo durante il Gran Galà di musica e spettacolo organizzato da Sardegna Live, trasmesso in diretta streaming e condotto da Giuliano Marongiu. Nel corso della serata sarà consegnato anche il Premio alla carriera “Sardo per Sempre”, insieme al riconoscimento speciale alla carriera, destinato a un personaggio meritevole individuato dalla redazione.

Oltre un decennio di storie sarde raccontate al mondo

L’iniziativa, nata nel 2013, ha visto trionfare nelle precedenti edizioni personalità simbolo dell’identità sarda, tra cui: Daniele Conti, i Tazenda, Maria Giovanna Cherchi, Gian Daniele Calbini, Carlo Sanna, Dj Fanny, Jacopo Cullin, Dany Cabras, Maria Luisa Congiu e altri protagonisti della scena culturale e civile isolana.

Sardegna Live, negli anni, ha raccontato al mondo la vita dell’Isola, analizzandone gli aspetti, svelandone gli scorci più suggestivi e soprattutto dando voce alle storie che meglio ne rappresentano carattere e identità, rivolgendosi a una community regionale ampia, parte attiva e destinataria del lavoro quotidiano della testata.