Ollolai è pronta ad accogliere uno degli appuntamenti più spettacolari e attesi dell’estate: l’Esibizione Regionale delle Pariglie a cavallo, in programma lunedì 25 agosto 2025, a partire dalle ore 17:30 in via San Basilio.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pariglias Ollolai, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Ollolai, della Pro loco di Ollolai e con la collaborazione della Leva 2007.

Il programma

Ore 17:30 – La manifestazione prenderà il via con la sfilata di apertura e la presentazione dei cavalieri, accompagnati dai Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano.

Ore 18:00 – Entreranno nel vivo le esibizioni, con l’Esibizione Regionale delle Pariglie: evoluzioni e acrobazie a cavallo che vedranno protagonisti i gruppi provenienti da Ollolai, Fonni, Ovodda, La Combriccola, Lula, Oristano, Ittiri e Budoni.

Ore 22:30 – Chiusura in festa con la serata folkloristica in Piazza Marconi, animata dal Gruppo Etnico “A Bratzos Tentos”.

Abilità e spettacolo

Le pariglie non sono semplici corse, ma veri e propri esercizi di abilità e coraggio. I cavalieri, in perfetta sintonia con i loro cavalli, daranno vita a figure acrobatiche spettacolari, capaci di incantare il pubblico e rendere unica questa tradizione.

Premi in palio

La giornata avrà anche un risvolto competitivo: al primo classificato andranno 500 euro, al secondo 300 e al terzo 200.