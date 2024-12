A Ollolai ritorna la festa natalizia dedicata ai bambini con "A pitzinnu mi torro", in programma domenica 22 dicembre. L'evento, organizzato dalla Pro Loco e dall'associazione Ollolai Capitale, sarà un'occasione speciale per i più piccoli che si esibiranno sul palco della Palestra comunale.

La serata sarà trasmessa in diretta su Sardegna Live a partire dalle 18 e sarà condotta da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu.

Gli ospiti

Si esibiranno: Walter Puddinu, “Io canto generation” 2024; il coro “Piccole Note” di Tissi, diretto da Laura Santucciu; Andrea Urrui, “Io canto generation” 2023; il mini folk “San Michele Arcangelo" di Bono, accompagnato all'organetto da Mattia Cossu; il mini folk “Tamponeddu” di Luras, accompagnato all'organetto da Pietro Porcu; il mini folk “Battos Moros” di Oliena, accompagnato all'organetto da Christian Calaresu; il mini folk “Sas Prendas" di Casa Bande, Bultei, accompagnato all'organetto da Mario Bande. Ospite d’onore: Nicola Cancedda.

Emozioni sotto l'albero

Il presidente di Ollolai Capitale, Pierpaolo Soro, ha spiegato che l'evento intitolato "Emozioni sotto l'albero" è pensato per mettere in mostra i talenti giovanili isolani e valorizzare le tradizioni locali. Ringraziando il Comune di Ollolai, la Regione Sardegna e l'Assessorato regionale al Turismo per il sostegno, Soro ha invitato tutti a partecipare a questa serata di intrattenimento e condivisione che ormai è diventata un appuntamento fisso nel calendario natalizio di Ollolai.