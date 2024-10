Intervento dei Vigili del fuoco questo pomeriggio a Olbia , alle 16:30, in via Antonelli, per un'esplosione avvenuta all'interno di una palazzina di due piani.

La deflagrazione, che ha generato una nube di gas, probabilmente è stata causata da una perdita e ha divelto gli infissi e danneggiato i tramezzi della struttura.

La fiammata ha poi innescato l' incendio che ha coinvolto alcune stanze dell'abitazione.

Tre persone sono rimaste coinvolte dall'evento e sono state affidate ai sanitari per i controlli del caso, a causa dell'inalazione del fumo.

Sul posto erano presenti gli operatori del 118 ei Carabinieri.