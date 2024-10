"Sono nata qui. Amo la mia città e amo la sua gente”. Già assessora alle politiche sociali, con laurea in Pedagogia, nella giunta di Marco Sini, Rosalina Locci sfida gli altri quattro candidati auspicando serietà e correttezza.

Le necessità di Monserrato fanno parte del suo programma elettorale, redatto e condiviso dalle liste civiche “Progetto giovani imprenditori” e “Quartieri della comunità nella città metropolitana”. E proprio l''intervento dei due rispettivi fondatori, Maurizio Dessì e Carlo Diana, innesca la breve polemica di un cittadino che chiede alla candidata: “Chi presenta la lista del Pd”? Chi è il capolista?”.

(Maurizio Dessì)

L'attuale segretaria del Partito Democratico locale non si scompone. Nella sua prima uscita ufficiale, menziona quelle che saranno le leve d'azione una volta eletta: “Sono sempre stata convinta di un nuovo umanesimo dove al centro di tutto vi siano gli uomini e le donne. Nei prossimi cinque anni ci impegneremo anima e corpo, pancia in terra, per rispondere ai bisogni dei cittadini”. Da qui parte un progetto working progress dove ben accetti saranno i suggerimenti e le critiche, fuori e dentro il consiglio comunale.

Il primo punto è riservato al rapporto con il vicino Policlinico Universitario: ”Si tratta di trovare una idea di sviluppo diversa, una nuova economia fatta di alberghi diffusi e b&b dove studenti, pazienti e familiari possano trovare accoglienza”. E magari proprio nel centro storico, oggetto di un “Piano particolareggiato da correggere quanto possibile al fine di un ripopolamento”.

E ancora “un secondo asilo nido” e “ la nascita di un centro di sostegno per le disabilità alla Casa Masala e con l'attivazione di convenzioni con i centri diurni.”

In merito al commercio, Locci sfruttando l'alleanza con la lista degli imprenditori, vuole un' intesa con gli esercenti per calendarizzare i lavori pubblici mentre sulla viabilità i riflettori sono orientati verso le zone di “Su Tremini” e di “Barracca Manna”.

Il recente furto di attrezzature sportive subito da una associazione sportiva locale pone in essere il problema delle strutture sportive. Sull'argomento, la candidata dice: “I ragazzi devono frequentare lo sport in ambienti sereni”. Ecco quindi riaffiorare l'esigenza di affidare la gestione degli impianti sportivi del comparto 8 e la voglia di riaprire la cupole geodetica.

Infine, l'esponente del Pd lancia un appello alla compagnia teatrale “Is Maccareddas” che minaccia l'addio al teatro comunale: “Ho detto loro di aspettarci”.

(Carlo Diana)