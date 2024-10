Sardegna Live

Appuntamento alle urne per 13 milioni 430.417 cittadini italiani. Sono oltre 1.300, di cui 25 capoluoghi, i comuni dove si voterà per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà due settimane più tardi, domenica 19 giugno. Stesse date per il turno ordinario e l'eventuale turno di ballottaggio anche in alcuni comuni delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Nelle regioni a statuto ordinario si vota solo domenica dalle 7 alle 23.