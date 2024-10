L'Assessorato del Lavoro in collaborazione con l'Aspal, ha organizzato un open day che si terrà a Olbia il 26 settembre nella sede del Cpi in via Romagna 10, per rispondere alla grande richiesta delle aziende che cercano lavoratori nei settori dell'edilizia e dell'artigianato a Olbia e dintorni.

Per tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 19, si terranno colloqui di lavoro e di orientamento con gli operatori del Cpi di Olbia che provvederanno poi a aggiornare la banca dati per facilitare così l'incontro nei settori dell'edilizia, impiantistica, falegnameria e allestimenti, installazioni e montaggio, manutenzione e giardinaggio, verniciatura e resinatura nautica.

"Il mercato del lavoro è in ripresa, ma è necessario creare canali di incrocio fra domanda e offerta - afferma l'assessora del Lavoro, Ada Lai - non solo per sondare il mercato, ma anche per valorizzare le potenzialità di chi cerca lavoro. Un open day è un evento, un luogo in cui chi cerca e offre lavoro si incontra, ma anche un'occasione per le istituzioni per tracciare una nuova rotta nell'orientamento e nella formazione. Bisogna, infatti, lavorare sull'occupabilità dei lavoratori, creando competenze in linea con i bisogni delle aziende".