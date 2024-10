Non c’è pace neanche oggi per la Sardegna, con diversi incendi da nord a sud. Situazione da monitorare attentamente in Gallura: è ripartito, infatti, l’incendio tra Luras e Calangianus, in località Riu lu Fungone, che nella giornata di ieri ha minacciato alcune case.

Ora sul posto sta intervenendo un Canadair, oltre a diverse squadre a terra. Mezzi aerei in volo per spegnere anche dei roghi scoppiati a Bono e Alà dei Sardi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - le operazioni di bonifica della zona sono andate avanti per diverse ore, ma probabilmente a causa delle alte temperature e del vento, le braci hanno ripreso ad ardere. Sul posto sono operativi due Canadair, uno dei quali però è stato costretto ad ammarare sul Liscia, dove stava rifornendosi d'acqua, a causa di un problema. L'Anas fa sapere che il traffico sulla strada statale 427 "della Gallura Centrale" è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, nel tratto in corrispondenza dal km 0,300 al km 3,000 per permettere appunto le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione stradale.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo che questo pomeriggio ha ripreso a bruciare a Calangianus, in località Riu Lu Fungone. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e l'incendio è attivo, con interessamento di numerose aziende agricole e abitazioni che sono state evacuate per precauzione. Il fuoco sta lambendo anche il centro abitato, circondato da quercette. "Alle 2 di questo pomeriggio abbiamo visto l'incendio partire e abbiamo subito attivato il Coc - ha spiegato il sindaco di Calangianus Fabio Albieri - I cittadini sono stati allertati da subito e alcune abitazioni, anche residenziali che si trovano vicino al paese nella zona maggiormente colpita delle fiamme sono state fatte evacuare preventivamente. Si tratta di abitazioni di campagna, luoghi di allevamento di bestiame e case residenziali di vacanza". Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Calangianus e Tempio Pausania, con il coinvolgimento dal personale a bordo degli elicotteri delle basi di Alà dei Sardi, Farcana e Anela. E' stato richiesto il supporto di tre Canadair e dell'elicottero "Drago" dei vigili del fuoco provenienti da Alghero. Da terra stanno intervenendo tre squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Tempio e Luras, una squadra dei barracelli di Telti, una squadra di volontari dell'associazione Avpc di Tempio e quattro squadre dei vigili del fuoco di Tempio.