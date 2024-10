Dopo 10 anni dalla cancellazione di “Miss Italia” dalla programmazione televisiva nel 2013, il programma delle reginette torna su Rai 1. La notizia è stata riportata dal Corriere.

Dopo il passaggio a La7 e un breve ritorno in Rai per una stagione, “Miss Italia” era infatti andato in onda soltanto online, con annessa pausa Covid.

Per l’edizione di quest’anno, manca la firma ma ci sono le trattative in corso.

L’ultima edizione su Rai 1 era stata condotta da Fabrizio Frizzi nel 2012 a Montecatini terme, quando vinse Giusy Buscemi.

La miss in carica è Lavinia Abate, 18 anni, di Roma, arrivata alla finale del concorso 2022 con la fascia di Miss Lazio.