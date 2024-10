Domani oltre 100.000 sardi sono chiamati alle urne per i ballottaggi in quattro comuni. La sfida di maggior rilievo e' a Olbia, capitale turistica del Nord Sardegna dove va in scena il 'classico' duello tra centrosinistra e centrodestra.

Al vicesindaco del primo cittadino uscente Gianni Giovannelli, vincitore delle primarie del Pd, Carlo Careddu, si oppone al deputato di Forza Italia e gia' sindaco della citta' Settimo Nizzi.

Careddu al primo turno ha ottenuto il 32,43% dei consensi con quasi diecimila voti. Guida una coalizione con Pd, Upc, Partito dei sardi, e tre liste civiche. Il candidato del centrosinistra al primo turno vantava quasi cinque punti in piu' del rivale del centrodestra che corre per la carica di primo cittadino per la quinta volta in vent'anni. Nizzi, medico di 59 anni, al primo turno si era presentato con Forza Italia, Noi con Salvini, e due liste civiche.

Potrebbero rivelarsi determinanti i circa seimila olbiesi che hanno votato la candidata del Movimento 5 Stelle, Maria Teresa Piccinnu, che aveva ottenuto la terza posizione.

I 'grillini' sono invece protagonisti a Carbonia, 'capitale' del Sulcis in profonda crisi, dove Paola Massidda ha ottenuto il ballottaggio contro il sindaco uscente del centrosinistra Giuseppe Casti.

Un risultato raggiunto per un pugno di voti dalla candidata del M5s che con il 21,95% ha scavalcato per un solo un punto Ugo Piano, alla guida di una coalizione di liste civiche ed ex Pd. Casti, esponente del Partito democratico, ha in teoria un vantaggio rassicurante nei confronti dell'avversaria avendo ottenuto il 5 giugno il 36,9%. Il sindaco uscente e' sostenuto, oltre che dal Pd, da Sel, partito dei Sardi e due liste civiche.

Le altre sfide a Monserrato, dove il Pd e' fuori, e il ballottaggio sara' tra Tommaso Locci (Riformatori, Psi e liste civiche) e l'ex sindaco Tonio Vacca (Sel, Psd'Az e Rossomori), e a Sinnai dove si confrontano due candidati entrambi di sinistra: l'uscente Barbara Pusceddu (Pd e liste civiche) e Matteo Aledda (Sel. Psd'Az, Rossomori, Partito dei Sardi, Cd e altre due liste civiche).