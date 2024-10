(Adnkronos) - Milano, 21 dicembre 2023. La Cina ha introdotto un significativo cambiamento nelle sue politiche di ingresso, segnando un'epoca di apertura e flessibilità burocratica. A partire dal 1° dicembre 2023, infatti, i cittadini di cinque nazioni dell’Unione Europea, tra cui l'Italia, possono entrare nel Paese senza la necessità di un visto, per soggiorni fino a 15 giorni. Questa misura, valida inizialmente per un anno, riguarda viaggi per affari, turismo, visite a familiari o amici, e transito.

Tale decisione rappresenta una svolta radicale per un Paese noto per il suo rigido controllo burocratico. Un altro passo significativo, in questo senso, è stata anche la decisione di aderire alla convenzione dell'Aja sulla validazione dei documenti pubblici. Con l'introduzione dell'apostilla come unica formalità, viene eliminata la necessità di legalizzare i documenti presso i consolati, facilitando così gli scambi internazionali e la mobilità delle persone.

Il Presidente Xi Jinping ha enfatizzato l'importanza di un trattamento equo tra le imprese cinesi e quelle straniere, con un focus particolare sulla proprietà intellettuale. Questo approccio mira a creare un ambiente più favorevole per gli investimenti esteri e a promuovere un terreno di gioco paritario per le aziende, sia locali che internazionali.

Queste riforme sono interpretate come un tentativo di rendere la Cina più attraente per i visitatori stranieri e gli investitori, in un periodo in cui il Paese cerca di rafforzare le relazioni internazionali e stimolare la propria economia. La semplificazione nelle procedure d’ingresso in Cina potrebbe avere un impatto significativo sul turismo e sul commercio internazionale, offrendo nuove opportunità per le imprese e gli individui.

La stessa decisione di esentare dal visto i cittadini di Paesi selezionati (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia), dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024, apre scenari inediti. Questa mossa potrebbe dunque avere importanti ripercussioni sul turismo e sul commercio, oltre a segnare un cambiamento culturale in un Paese dove la burocrazia e il controllo sono stati a lungo strumenti fondamentali di governance.

La Cina sembra quindi pronta ad accogliere una nuova era, caratterizzata da maggiore apertura e collaborazione internazionale.

Arché Travel, viaggi di gruppo culturali tra storia, natura e cultura

È dal 2014 che Arché Travel, tour operator italiano, assicura esperienze di viaggio uniche. Propone, infatti, viaggi di gruppo lungo le Rotte degli Antichi, alla scoperta delle grandi civiltà. Il progetto è nato grazie all’idea di Andrea Dattoli, figura con alle spalle anni di organizzazione di viaggi per i migliori operatori italiani, e Tiziano Salerno, esperto di comunicazione digitale.

intende il viaggio come emozione, esperienza di vita e elemento intangibile a cui è possibile donare un significato proprio. Rappresenta una vera occasione di crescita culturale e personale, per lasciarsi la routine alle spalle e dedicarsi alle proprie passioni.

ai viaggi in Europa, Africa e Asia, il tour operator rappresenta un autentico punto di riferimento per tutti coloro che desiderano intraprendere itinerari culturali di qualità.

sono gestiti da professionisti, così da garantire esperienze impareggiabili. Il team, inoltre, collabora esclusivamente coi migliori corrispondenti locali, creando prezzi coerenti con le possibilità di spesa del consumatore.

, che conduce i viaggiatori nel cuore della cultura orientale e lungo l'antica via della seta. Naturalmente, Arché Travel organizza itinerari in altre destinazioni d’interesse, fra cui Laos, Grecia, Turchia, Thailandia, Marocco e Giordania. Per conoscere tutti i pacchetti disponibili, basta visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.archetravel.com.