In occasione del concorso fotografico organizzato dalla Diocesi di Oristano sulla Madre Terra, per integrazione e migrazione Ilenia Soani ha vinto il primo premio della giuria tecnica e il riconoscimento delle persone che sono andate alla mostra.



Ecco le bellissime immagino che ritraggono il 27enne, Cristian Fifantin, di nazionalità nigeriana, accanto al suo maestro Stefano Pinna: "Con non poca fatica - dice Ikenia Spanu a Sardegna Live - ho cercato un ragazzo non sardo, estero che volesse aiutarmi nel progetto e volevo fotografarlo durante una lezione di Launeddas (tenuta da Stefano Pinna). Pur non conoscendomi, Cristian, il protagonista oltre alle launeddas si è prestato al progetto. Mi ha dato fiducia, e con lui alcuni miei amici, al giorni d'oggi non è poco. Cristian è arrivato in Italia 3 anni fa, studia e si sta integrando benissimo, sta prendendo anche la patente, vive a Cabras.



Il concorso è stato promosso dalla Caritas di Oristano. La foto ha come titolo "note senza confini", una condivisione della nostra amata tradizione. Cristian ha imparato le basi delle launeddas, respirazione circolare e impostazione.