Young mother taking care of her ill daughter

Fa paura l’epatite sconosciuta e anomala che sta colpendo sempre più bambini: in Inghilterra, dove si riscontra un preoccupante incremento dei casi, sono scattate le analisi per far luce sul fenomeno, e intanto l’allerta per il numero dei casi crescente sta aumentando anche negli altri Paesi europei. I minori che si presentano in Pronto soccorso hanno sintomi aspecifici come nausea, vomito, a volte febbre. Dopo esami approfonditi viene riscontrata la malattia, l'epatite appunto. In Italia è in arrivo dal ministero della Salute una circolare, la seconda dopo quella del 14 aprile, con le indicazioni dei controlli da effettuare in seguito all'allerta: si chiede a tutte le organizzazioni sanitarie e ai medici di segnalare ogni caso sospetto di epatite di cui non si comprendono le cause.

Ancora poca chiarezza sulla reale gravità della situazione, ma gli esperti consigliano di rivolgersi immediatamente al proprio pediatra di fiducia appena si notano i sintomi sopra descritti.